Super Luna, le spettacolari immagini del nostro satellite sui cieli di Tijuana

La Super Luna di ottobre, un fenomeno che si verifica quando la luna è più vicina alla Terra e appare quindi più grande e luminosa, è la prima delle tre previste quest'anno. Questa è la luna sorta nei cieli di Tijuana, in Messico. Il fenomeno si verifica quando la luna piena è più vicina alla Terra nella sua orbita. Ciò fa apparire la luna fino al 14% più grande e al 30% più luminosa rispetto alla luna più debole dell'anno. Questa sottile differenza si verifica alcune volte all'anno, a volte in coincidenza con altri eventi astronomici come le eclissi lunari. In questa occasione, la luna passerà a circa 361.459 chilometri dalla Terra. La Super Luna più vicina dell'anno è prevista per novembre, seguita da un'altra a dicembre.