OPERAZIONE ANTIDROGA

Sulmona, nascondeva cocaina, hashish e 230mila euro in un borsone: arrestato un uomo

La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio sulle piazze locali oltre 120mila euro

29 Set 2025 - 11:47
00:48 

Le fiamme gialle della Compagnia di Sulmona hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana in flagranza di reato. Il blitz è scattato quando i militari hanno notato l'uomo che usciva da un magazzino, all'apparenza abbandonato, nella zona periferica di Sulmona. Nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno trovato circa 540 grammi di cocaina già suddivisa e pronta allo spaccio e circa 200 grammi di hashish. Le attività hanno permesso di individuare anche, nascosto all'interno di una borsa, denaro contante per un importo pari a circa 236mila euro, suddiviso in mazzette di banconote di piccolo taglio. Il deposito custodiva anche tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, come bilancini e buste,un coltello a lama pieghevole di notevoli dimensioni e un tirapugni. La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio sulle piazze locali oltre 120mila euro.

