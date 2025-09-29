Sulmona, nascondeva cocaina, hashish e 230mila euro in un borsone: arrestato un uomo

La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio sulle piazze locali oltre 120mila euro
Le fiamme gialle della Compagnia di Sulmona hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana in flagranza di reato. Il blitz è scattato quando i militari hanno notato l'uomo che usciva da un magazzino, all'apparenza abbandonato, nella zona periferica di Sulmona. Nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno trovato circa 540 grammi di cocaina già suddivisa e pronta allo spaccio e circa 200 grammi di hashish. Le attività hanno permesso di individuare anche, nascosto all'interno di una borsa, denaro contante per un importo pari a circa 236mila euro, suddiviso in mazzette di banconote di piccolo taglio. Il deposito custodiva anche tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, come bilancini e buste,un coltello a lama pieghevole di notevoli dimensioni e un tirapugni. La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio sulle piazze locali oltre 120mila euro.
