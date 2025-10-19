Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
imbarcati sulla nave Sirius

Sulla Global Sumud Flotilla anche due ex terroristi dell'Eta

Pagato il conto con la giustizia, si erano imbarcati sulla nave Sirius per raggiungere Gaza

di Enrico Laurelli
19 Ott 2025 - 20:27
01:30 

Nel diario di bordo della Global Sumud Flottilla, della nave Sirius in questo caso, spuntano due nomi che fanno notizia e danno da pensare. Ci riportano al periodo più buio di quell'euro-terrorismo che insanguinò Spagna, Germania, Italia in particolare. Si tratta di due ex terroristi dell'Eta, i separatisti baschi, protagonisti negli anni '70 e '80 di efferati attacchi terroristici. Due di loro, pagato il conto con la giustizia, si sono imbarcati dalla Spagna in direzione Gaza.

flotilla