Sudafrica, i pinguini del Capo a rischio estinzione: stop alla pesca per salvarli

Con meno di 10mila coppie riproduttive rimaste, i pinguini sudafricani – noti anche come pinguini del Capo – sono stati dichiarati in pericolo critico di estinzione. Per salvarli, l’Alta Corte di Pretoria ha deciso uno storico stop di 10 anni alla pesca commerciale di sardine e acciughe in sei zone costiere fondamentali per la loro sopravvivenza. Questi piccoli uccelli marini, alti appena 70 cm, dipendono da queste risorse alimentari per crescere i loro cuccioli. A Boulders Beach, vicino a Città del Capo, la colonia più famosa ha visto crollare le nascite nonostante i numeri inizialmente in crescita. Le cause: pesca eccessiva, attività umane, inquinamento e cambiamenti climatici.