TEMPESTA IMPROVVISA

Sudafrica, chicchi di grandine e acqua invadono il centro commerciale

Il Golden Walk Mall di Germiston è stato colpito da un'inondazione dopo una violenta grandinata

07 Nov 2025 - 15:23
00:36 

Scene impressionanti dal Golden Walk Mall di Germiston, in Sudafrica, dove una violenta grandinata ha causato un'improvvisa inondazione all'interno del centro commerciale. Nel video, il pavimento appare completamente coperto da uno spesso strato di ghiaccio e acqua, mentre clienti e dipendenti cercano rifugio e mettono in salvo la merce. L'ondata di maltempo ha colpito la zona, trasformando le strade circostanti in corsi d'acqua e danneggiando diversi edifici.