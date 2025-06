Sud Sardegna, il paesino di Goni diserta le urne: affluenza all'1,5%

A Goni, paese di poco più di 400 abitanti nel sud-est della Sardegna, alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno ha votato appena l’1,54% degli aventi diritto, pari a 6 o 7 persone. Il crollo dell’affluenza - rispetto al 77% delle precedenti elezioni - è apparso come una scelta consapevole della popolazione per boicottare l’unico candidato sindaco in corsa. L’astensione, infatti, ha impedito la validazione del voto, facendo di fatto saltare l’elezione.