Su Portorico e le Isole Vergini è in arrivo l'uragano Erin, è il primo stagionale

Le forti piogge potrebbero causare inondazioni e frane

15 Ago 2025 - 18:00
01:03 

L'uragano Erin si è formato nell'Oceano Atlantico ed è destinato a portare forti piogge che potrebbero causare inondazioni e frane a Porto Rico e nelle Isole Vergini. Erin è stato il quinto ciclone tropicale della stagione atlantica 2025, ma il primo uragano. Si prevede anche che diventerà il primo grande uragano della stagione, con il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti che prevede che raggiungerà la categoria 3 nel fine settimana. Mentre si prevedeva che la tempesta avrebbe interessato alcune parti dei Caraibi, i potenziali impatti sulla costa orientale degli Stati Uniti sono ancora incerti. Erin, che attualmente è una tempesta di categoria 1, si trova a 740 chilometri a est della propaggine settentrionale delle Leeward Islands e ha venti massimi sostenuti di 120 km/h, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center di Miami.

