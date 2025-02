Stuprata e uccisa in Spagna, il killer di Federica Squarise torna libero

Era il 30 giugno 2008 quando Federica Squarise, una giovane commessa di San Giorgio delle Pertiche, è stata uccisa vacanza a Lloret de Mar, in Spagna dopo aver incontrato Victor Silva, conosciuto come "El Gordo" che aveva tentato un approccio in un bar, ma di fronte al suo rifiuto, aveva reagito con violenza brutale. Il suo corpo ritrovato una settimana dopo, il 7 luglio, abbandonato tra la vegetazione. Era stata violentata e uccisa. Ora il killer si è rifatto una vita ed è uscito di prigione un anno prima del termine della pena. Una notizia che ha provocato grande dolore tra i familiari della ragazza.