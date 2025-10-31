Logo Tgcom24
AL FORUM DI PARIGI

Studentessa blocca Macron e gli chiede uno stage: "Posso venire da Lei per sei mesi?"

Durante il Forum sulla pace a Parigi, una giovane ha chiesto al presidente francese di poter fare un tirocinio nel suo staff

31 Ott 2025 - 12:16
00:30 

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso da una giovane studentessa che gli ha chiesto un tirocinio di sei mesi nel suo staff. La ragazza, già con esperienza alla Camera di Commercio francese in Marocco, ha consegnato il suo CV al presidente che ha apprezzato la sua organizzazione. Al momento, tuttavia, secondo quanto riporta la stampa francese, dall'Eliseo non sarebbe ancora giunta alcuna risposta.