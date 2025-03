Striscia di Gaza, 21 mortinel raid su Khan Yunis . Colpito l'ospedale Nasser

"Assistiamo a un'escalation pericolosa. Riprendere i negoziati è l'unico modo fattibile per porre fine alle sofferenze da entrambe le parti", dice l'Alta Rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dopo il faccia a faccia con il ministro degli Esteri israeliano Saar. L'Europa chiede allo Stato ebraico di fermare gli attacchi e riprendere le trattative per una tregua duratura, e contemporaneamente esorta Hamas a fare un passo indietro e rinunciare alla futura governance di Gaza.