Stretta di Trump sui turisti: entri negli Usa solo con i social "puliti"

Ottenere il permesso per andare negli Stati Uniti sta diventando un'impresa impossibile, soprattutto per i cittadini europei. L'amministrazione Trump vuole obbligare i richiedenti dell'Esta - il visto turistico a cui può fare domanda chi è residente in alcuni Paesi alleati di Washington, come l'Italia - a fornire la cronologia della propria attività sui social media negli ultimi cinque anni, oltre a dati biometrici come impronte digitali e scansioni dell'iride.