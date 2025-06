Strage in una scuola in Austria: il panico durante gli spari, poi la fuga

Sono dieci le persone morte (tra loro anche il killer) in una sparatoria in Austria, in una scuola a Graz, nello Stato federale della Stiria. Le immagini, diffuse sui social, mostrano gli attimi di terrore vissuti dagli studenti durante la sparatoria. È possibile sentire in modo distinto i colpi esplosi dall'arma da fuoco. In seguito le forze dell'ordine hanno scortato al di fuori dell'edificio tutti i presenti, mettendoli in sicurezza. I ragazzi e le ragazze sono corsi fuori dalla scuola, visibilmente nel panico.