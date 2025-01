Strage di tartarughe sulle coste del Bangladesh

In Bangladesh gli scienziati marini stanno indagando sulla misteriosa morte di oltre 80 tartarughe Olive Ridley, trovate spiaggiate nell'ultima settimana. Questa specie, che vive in acque tropicali e può raggiungere i 50 anni di età, è in declino a livello globale. La maggior parte degli esemplari ritrovati, soprattutto femmine pronte a deporre le uova, è stata rinvenuta lungo la costa, sollevando seri interrogativi sullo stato degli ecosistemi marini. Episodi simili sono stati segnalati di recente, tra cui un'altra moria all’inizio del mese nel sud dell’India.