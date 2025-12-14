Strage di Bondi Beach, ecco il passante eroe che disarma a mani nude uno dei killer

Ecco il video, girato durante la sparatoria di Bondi Beach a Sydney, che mostra un uomo in maglietta bianca che, sgusciando non visto tra le auto parcheggiate, riesce a bloccare fisicamente uno degli attentatori, armato di fucile che sta sparando. Dopo una breve colluttazione riesce a strappargli l'arma di mano e a puntargliela contro. L'attentatore, ormai reso inoffensivo, dopo essere caduto a terra si allontana. Il passante eroe si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è padre di due figli senza alcuna dimestichezza con i fucili, ma ha salvato numerose vite. E' rimasto ferito a un braccio.