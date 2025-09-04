Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Bilancio provvisorio di 17 morti

Strage della funicolare a Lisbona, l'ipotesi di un cavo spezzato

Si aggrava il bilancio delle vittime. Tra i feriti anche un'italiana

di Giuseppe Facchini
04 Set 2025 - 13:30
01:33 

Potrebbe essere stata la rottura di un cavo di sicurezza la causa dell'incidente avvenuto a Lisbona, in Portogallo, dove attorno alle 18 un vagone della funicolare della Gloria, uno dei simboli della città, è deragliato all'improvviso schiantandosi contro un edificio. Il bilancio è di 17 morti - compreso il conducente - e di almeno una ventina di feriti, in gran parte turisti, di cui 5 ricoverati in gravi condizioni. Tra i feriti lievi c'è anche un'italiana, che ha riportato la frattura di un braccio. Secondo quanto finora ricostruito il vagone stava scendendo dal punto panoramico di San Pietro di Alcantara, quando ha perso il controllo ed è finito contro una casa subito dopo una curva. In quel momento la seconda vettura della funicolare, in partenza in senso opposto, si sarebbe invece fermata bruscamente, scivolando di qualche metro, prima di rimanere incastrata nella recinzione metallica di protezione. Questo ha evitato uno scontro frontale tra le due vetture e un bilancio ben più grave. Già avviata un'inchiesta per chiarire le responsabilità dell'accaduto.

lisbona

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri