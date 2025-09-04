Strage della funicolare a Lisbona, l'ipotesi di un cavo spezzato

Potrebbe essere stata la rottura di un cavo di sicurezza la causa dell'incidente avvenuto a Lisbona, in Portogallo, dove attorno alle 18 un vagone della funicolare della Gloria, uno dei simboli della città, è deragliato all'improvviso schiantandosi contro un edificio. Il bilancio è di 17 morti - compreso il conducente - e di almeno una ventina di feriti, in gran parte turisti, di cui 5 ricoverati in gravi condizioni. Tra i feriti lievi c'è anche un'italiana, che ha riportato la frattura di un braccio. Secondo quanto finora ricostruito il vagone stava scendendo dal punto panoramico di San Pietro di Alcantara, quando ha perso il controllo ed è finito contro una casa subito dopo una curva. In quel momento la seconda vettura della funicolare, in partenza in senso opposto, si sarebbe invece fermata bruscamente, scivolando di qualche metro, prima di rimanere incastrata nella recinzione metallica di protezione. Questo ha evitato uno scontro frontale tra le due vetture e un bilancio ben più grave. Già avviata un'inchiesta per chiarire le responsabilità dell'accaduto.