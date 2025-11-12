Strade Sicure, Crosetto: "Diminuire gradualmente l'impegno dei soldati"

Tuttavia, ha spiegato, sarà necessario "che i militari impiegati in Strade Sicure possano, con calma, nel tempo e in accordo con gli altri dicasteri, tornare in prospettiva a fare il loro lavoro primario", mentre la funzione di presidio del territorio dovrà essere progressivamente assunta da professionisti "specificamente formato e dedicato", in "aggiunta alle attuali forze di polizia". Crosetto ha ipotizzato l'introduzione di figure come il "Carabiniere ausiliario" e la "Riserva volontaria", in modo da rendere più efficiente un sistema in cui "i soldati fanno i soldati e le forze di pubblica sicurezza esattamente quello per cui sono addestrate", incrementando nel complesso il livello di sicurezza per i cittadini.