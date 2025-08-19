Logo Tgcom24
Storica chiesa svedese spostata su un rimorchio per 5 chilometri

L'edificio religioso è stato trasportato tutto intero, con le fondamenta, su una piattaforma mobile lungo la strada nella città artica di Kiruna

19 Ago 2025 - 16:28
00:59 

Una chiesa in legno rosso vecchia di "appena" 110 anni, ma storica e considerata uno degli edifici più belli della Svezia, ha iniziato il suo lento trasloco. Già, perché l'edificio è stato trasportato tutto intero, con le fondamenta, su una piattaforma mobile lungo la strada nella città artica di Kiruna. Non solo la chiesa verrà spostata dalla sua sede originaria: la stessa sorte toccherà all'intero centro di Kiruna. Il tutto per consentire l'espansione della più grande miniera sotterranea di ferro d'Europa, della compagnia mineraria svedese Lkab - di proprietà dello Stato - che domina la regione, i cui scavi sempre più profondi nel corso degli anni hanno indebolito il terreno, aumentando il rischio di crollo in alcune zone.

La complessa e costosa operazione logistica è iniziata dopo la benedizione del vescovo Asa Nystrom. Uno dei momenti più difficili del viaggio meticolosamente coreografato è stata la partenza, hanno detto i funzionari, con il convoglio da 1.200 tonnellate con 220 ruote che ha dovuto fare una curva e scendere lungo un leggero pendio per raggiungere la strada principale. Il terreno intorno alla chiesa è stato scavato per consentire di posizionare grandi travi gialle sottostanti e di sollevare l'edificio. L'iniziativa ha suscitato un grande interesse, con oltre 10mila persone previste in fila per le strade della cittadina di 18mila abitanti. Il processo di trasferimento della città è iniziato quasi 20 anni fa e si prevede che continuerà per anni.

svezia

