Storica chiesa svedese spostata su un rimorchio per 5 chilometri

La complessa e costosa operazione logistica è iniziata dopo la benedizione del vescovo Asa Nystrom. Uno dei momenti più difficili del viaggio meticolosamente coreografato è stata la partenza, hanno detto i funzionari, con il convoglio da 1.200 tonnellate con 220 ruote che ha dovuto fare una curva e scendere lungo un leggero pendio per raggiungere la strada principale. Il terreno intorno alla chiesa è stato scavato per consentire di posizionare grandi travi gialle sottostanti e di sollevare l'edificio. L'iniziativa ha suscitato un grande interesse, con oltre 10mila persone previste in fila per le strade della cittadina di 18mila abitanti. Il processo di trasferimento della città è iniziato quasi 20 anni fa e si prevede che continuerà per anni.