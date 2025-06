Stop alle telefonate moleste: la stretta dell'Agcom

Stop alle telefonate moleste dei call center illegali. La nuova stretta arriva dall'Agcom e questa volta punta a essere definitiva. Dopo il registro delle opposizioni e il codice di condotta del telemarketing, misure che si sono rivelate poco incisive, dal 19 agosto scatterà un piano in due tappe, prima con il blocco delle chiamate dall'estero con finti numeri fissi, e poi - dal 19 novembre - con le restrizioni sui finti numeri di cellulare. Le nuove regole mirano a contrastare lo "spoofing", cioè l'inganno per cui chi riceve le fastidiose chiamate e vede sul proprio schermo un numero italiano mentre in realtà la telefonata proviene dall'estero - un sistema spesso sfruttato per mettere in piedi vere e proprie truffe.