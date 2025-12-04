Logo Tgcom24
Il provvedimento riguarda anche il petrolio

Stop alle importazioni di gas russo in Europa entro il 2027

di Leonardo Mochi
04 Dic 2025 - 14:45
01:21 

Stop alle importazioni di gas russo in Europa entro il 2027. Il divieto, giuridicamente vincolante ma graduale e che prevede alcune eccezioni per i Paesi Ue senza sbocco sul mare, è al centro dell'intesa raggiunta da Consiglio e Parlamento europeo che intendono ridurre la dipendenza energetica dell'Unione da Mosca e gli introiti a disposizione del Cremlino per la guerra in Ucraina. Il provvedimento riguarda anche il petrolio russo, il cui import deve essere interrotto entro il 2027.

