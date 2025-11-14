Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il video

Stoccolma, bus contro pensilina: tre morti

Diverse altre persone sono rimaste ferite

14 Nov 2025 - 17:26
00:17 

A Stoccolma, un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite.

stoccolma
video evidenza