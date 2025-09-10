Stato dell'Unione, il discorso di von der Leyen: "Europa unita e rapidità di interventi le priorità"

Europa unita e rapidità di interventi, queste le priorità di Ursula von der Leyen. "Non si può più vivere di nostalgia, si profila un nuovo scontro sull'ordine mondiale basato sul potere", così la sua analisi sullo stato dell'Unione, che parte dai conflitti. L'Europa è sotto attacco e annuncia il 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, i cui beni congelati in Europa serviranno a finanziare il sostegno a Kiev. Sei i miliardi che l'Unione anticiperà per la fabbricazione di droni. Ribadisce gli 800 mld di euro per il mega programma europeo di difes. Pur con tutte le resistenze von der Leyen vuole una reazione forte alle atrocità a Gaza. Proporrà sanzioni e la sospensione di alcuni sostegni a Israele. Poi il futuro dell'Unione, da rendere attrattiva, puntando all'indipendenza soprattutto energetica, e pure un'Intelligenza artificiale made in Europe.