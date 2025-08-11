Logo Tgcom24
Via dal Texas?

Stati Uniti, il papà del "Trump burger" a rischio deportazione

Dal Libano al Texas con un sogno che univa politica e ristorazione a favore di Donald Trump ma che ora rischia di essere spazzato via dalle autorità americane

di Viviana Guglielmi
11 Ago 2025 - 13:22
01:30 

Dal Libano al Texas con un sogno che univa politica e ristorazione a favore di Donald Trump ma che ora rischia di essere spazzato via dalle autorità americane. Roland Beainy, 28 anni fondatore della catena di fast food che offre l'ormai celebre Trump-burger, il panino dedicato al presidente americano, è finito nel mirino dell’Immigration and customs enforcement per aver superato i termini di soggiorno legale.VIV
 

trump
burger
immigrazione

