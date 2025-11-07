Logo Tgcom24
CON UNA BARA STILIZZATA

Statale di Milano, attivisti celebrano il "funerale dell'istruzione pubblica"

Il blitz nell'atrio centrale dell'ateneo per "denunciare lo smantellamento del diritto allo studio"

07 Nov 2025 - 16:54
00:11 

Nella mattinata di giovedì 6 novembre, nell'atrio centrale dell'Università Statale di Milano, studenti e attivisti di Rete della Conoscenza, Link Milano, Unione degli Studenti e Studenti Indipendenti Statale hanno messo in scena il "funerale dell'istruzione pubblica, un'azione simbolica per denunciare lo smantellamento del diritto allo studio, la privatizzazione dell'università e la riforma che aumenta il controllo del governo sugli atenei". "RIP diritto allo studio", si legge su una bara stilizzata.

