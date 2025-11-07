Statale di Milano, attivisti celebrano il "funerale dell'istruzione pubblica"

Nella mattinata di giovedì 6 novembre, nell'atrio centrale dell'Università Statale di Milano, studenti e attivisti di Rete della Conoscenza, Link Milano, Unione degli Studenti e Studenti Indipendenti Statale hanno messo in scena il "funerale dell'istruzione pubblica, un'azione simbolica per denunciare lo smantellamento del diritto allo studio, la privatizzazione dell'università e la riforma che aumenta il controllo del governo sugli atenei". "RIP diritto allo studio", si legge su una bara stilizzata.