Starlink, ecco come funziona

Un rapporto che diventa impietoso se si confrontano le tecnologie dei sistemi di lancio. Starlink usa vettori riutilizzabili per più spedizioni. Ogni razzo parte, lancia in orbita una micro-costellazione di trasmettitori che all'inizio si dispongono in fila indiana, per poi rompere le righe e aprirsi a ventaglio intorno alla sfera terrestre. Infine - salvo incidenti - atterra e si prepara a una nuova missione.