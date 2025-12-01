Sri Lanka, frane e inondazioni devastano il Paese

Lo Sri Lanka è stato travolto da una serie di frane e inondazioni che hanno causato centinaia di vittime e devastato intere aree del Paese. Secondo le autorità, sono almeno 334 i morti e circa 370 le persone ancora disperse, mentre quasi 148mila sfollati hanno trovato rifugio in centri di accoglienza temporanei. Le piogge torrenziali della scorsa settimana hanno trasformato strade e villaggi in fiumi di fango, sommergendo case e campi coltivati, soprattutto nella regione collinare centrale, cuore della produzione di tè. Le immagini aeree riprese da un drone mostrano l'estensione della catastrofe: distese d'acqua, villaggi isolati e intere zone agricole distrutte. I soccorritori continuano a cercare i dispersi tra le macerie e i detriti, mentre le autorità lottano per portare aiuti alle comunità isolate.