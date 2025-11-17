Logo Tgcom24
Mondo
GIAPPONE

Spettacolare evoluzione del vulcano Kyushu

Il pennacchio di fumo uscito dal cratere ha sfiorato i cinque chilometri di altezza,"

17 Nov 2025 - 12:26
00:44 

Dozzine di voli aerei hanno dovuto modificare le loro rotte o addirittura essere cancellati.

video evidenza
vulcano