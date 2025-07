Speleologo bloccato in provincia di Cuneo, le immagini dei soccorsi

È stato riportato in superficie lo speleologo rimasto bloccato nell'Abisso Paperino sulla Colla Termini, in provincia di Cuneo. Nel video l'intervento della Prima Delegazione di Soccorso Speleologico del CNSAS per soccorrere il 62enne Marco Massola, iniziato nella giornata di domenica 20 luglio. L'uomo è uno speleologo esperto originario di Barbania e presidente della commissione speleologica del Cai di Lanzo Torinese. È in buone condizioni di salute.