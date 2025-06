Spazio, uno sguardo tra miliardi di stelle dal telescopio Rubin

Potrebbe sembrare un'opera d'arte digitale, invece si tratta di una visione rivoluzionaria del cosmo, restituita dalla più grande fotocamera digitale mai costruita che si trova nell'osservatorio Vera Rubin, in Cile. Sono, infatti, state pubblicate le sue prime immagini dell'universo, tra cui nebulose colorate, stelle e galassie. Finanziato dalla National Science Foundation e dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, osserverà il cielo meridionale per i prossimi 10 anni. Questa animazione, realizzata con oltre 1.100 immagini, inizia con una singola galassia a spirale e zooma all'indietro per rivelarne circa 10 milioni. Si tratta solo dello 0,05% dei 20 miliardi di galassie che l'osservatorio spera di catturare nel prossimo decennio. La prima immagine dell'osservatorio mostra le vivaci nebulose Trifida e Laguna, situate a migliaia di anni luce dalla Terra. Catturata dalla LSST Camera da 3.200 megapixel, la più grande fotocamera digitale al mondo, questa immagine composita combina 678 esposizioni scattate in poco più di sette ore.