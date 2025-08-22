Logo Tgcom24
le immagini della Nasa

Spazio, trovate su un asteroide le particelle più antiche del sistema solare

Le rocce extraterrestri sono state riportate sulla Terra da una sonda spaziale

22 Ago 2025 - 12:11
Particelle più antiche del nostro sistema solare sono state trovate su un campione dell'asteroide Bennu. Le rocce extraterrestri sono state riportate sulla Terra da una sonda spaziale della Nasa. L' asteroide, ricco di carbonio, era l'obiettivo della sonda spaziale OSIRIS-Rex della Nasa. È atterrata sulla superficie dell'asteroide nell'ottobre 2020, raccogliendo un campione di 122 grammi della roccia spaziale. Il campione è stato portato sulla Terra nel settembre 2023 e da allora gli scienziati lo stanno studiando. Ora i ricercatori hanno scoperto che alcune parti di Bennu sono più antiche del nostro sistema solare. Il campione è stato riportato indietro in una capsula protettiva, quindi è in condizioni perfette, non ha subito gli effetti della violenta entrata nell'atmosfera terrestre che subiscono i meteoriti. Queste preziose particelle stanno ora gettando nuova luce sui misteri dello spazio. L'articolo scientifico sulla chimica di Bennu è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

