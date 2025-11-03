Spazio, lanciato dall'India un satellite per le comunicazioni

Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando CMS-03, il satellite per comunicazioni più pesante lanciato dall'India, con un peso di circa 4.400 kg
L'agenzia spaziale indiana ha lanciato con successo in orbita un satellite per le comunicazioni dal centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando CMS-03, il satellite per comunicazioni più pesante lanciato dall'India, con un peso di circa 4.400 kg, secondo l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). "Il satellite CMS-03 è un satellite di comunicazione multibanda con copertura su un'ampia regione oceanica, compresa la massa continentale indiana. Ed è progettato per fornire servizi di comunicazione per almeno 15 anni", ha detto V Narayanan, presidente dell'ISRO dopo il lancio.