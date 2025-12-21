Spazio, in orbita la prima astronauta in sedia a rotelle: "Esperienza bellissima"

Michaela Benthaus, paraplegica dal 2018,"ha partecipato al volo suborbitale della"Blue Origin di Jeff Bezos
La Blue Origin di Jeff Bezos è riuscita a portare ai confini dello spazio un'ingegnera aerospaziale in sedia a rotelle, in un viaggio di 10 minuti che le ha permesso di godersi alcuni minuti di assenza di gravità a oltre 100 chilometri di altitudine. Michaela Benthaus, che ha subito una lesione al midollo spinale in un incidente in mountain bike nel 2018, ha partecipato al volo suborbitale insieme a un ex manager di SpaceX e a quattro imprenditori, raggiungendo un punto appena al di sopra del cosiddetto "confine" dello spazio.
"È stata un'esperienza fantastica!", ha dichiarato l'ingegnera aerospaziale dopo l'atterraggio, scherzando sul fatto di essersi ritrovata a testa in giù in assenza di gravità. "Non solo mi sono piaciute la vista e la microgravità, ma anche la fase di ascesa. È stato fantastico, ogni singola fase della salita", ha detto.