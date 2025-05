Spari contro la delegazione Ue a Jenin, tensione con Israele

Una delegazione composta da diplomatici dell’Unione Europea e giornalisti è stata bersaglio di colpi d’avvertimento da parte dell’esercito israeliano durante una visita ufficiale al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Nessuno è rimasto ferito, ma il gruppo – tra cui il viceconsole italiano Alessandro Tutino – si è rapidamente allontanato. I militari israeliani hanno poi parlato di un malinteso, spiegando che la delegazione aveva deviato dal percorso concordato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti, in un contesto già teso per la nuova offensiva su Gaza. Anche l’UE ha reagito con fermezza, richiamando Israele ai suoi obblighi internazionali. Intanto, nella Striscia di Gaza continuano i bombardamenti e l’emergenza umanitaria, con circa novanta vittime nelle ultime 24 ore.