Svezia, il video in rete della sparatoria: i colpi, le urla e la paura

Prima gli spari, le urla, la paura, la fuga. Chi può scappa nel tentativo di mettersi in salvo. Il video che circola in rete è stato ripreso dai principali media svedesi per raccontare gli istanti di terrore al campus di Orebro nella Svezia centrale. Una sparatoria nella quale hanno perso la vita 10 persone, compreso l'attentatore, un 35enne sconosciuto alle forze dell'ordine. Secondo le indagini preliminari della polizia, non si tratterebbe di un atto di terrorismo.