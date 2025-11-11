Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
COME NEL FAR WEST

Sparatoria tra bande rivali nel Trevigiano: tre feriti

"I proiettili hanno colpito alcune macchine in sosta nel piazzale

di Paolo Brinis
11 Nov 2025 - 12:53
01:28 

Come nel Far West due bande rivali dell'est Europa si sono fronteggiate a colpi di pistola e di coltello in questo parcheggio a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Un regolamento di conti, forse per qualche debito legato a questioni di droga o di spartizione del territorio. La situazione è degenerata all'improvviso: tre cittadini albanesi residenti nel veneziano sono stati accoltellati dai rivali. Poi i colpi di pistola estratta da uno degli aggrediti. I proiettili sono andati a colpire alcune macchine in sosta nel piazzale, mentre gli aggressori si davano alla fuga.
 

video tg