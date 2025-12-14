Logo Tgcom24
Sparatoria Sydney, un sopravvissuto: "C'erano molti corpi a terra"

Era sul lungomare nel momento dell'attacco

di Francesca Ambrosini, Elia Milani
14 Dic 2025 - 14:57
00:51 

"È stato piuttosto terrificante. C'erano molti corpi a terra". A parlare è un sopravvissuto alla sparatoria di Bondi Beach. Era sul lungomare nel momento dell'attacco.

