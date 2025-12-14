Sparatoria Sydney, polizia conferma: "Indagini condotte da antiterrorismo"

A parlare in conferenza stampa il Commissario di Polizia del Nuovo Galles del Sud Mal Lanyondi Elia Milani
L'indagine sulla sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, durante un evento legato alla festa ebraica di Hannukah, sarà condotta dalla squadra antiterrorismo. Lo ha confermato la polizia dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Il Commissario di Polizia Mal Lanyon ha affermato che ci sarà una "indagine significativa" condotta dalla squadra antiterrorismo e che "non verrà tralasciato nulla".
Sarebbe al momento troppo presto per stabilire da dove provengano le armi utilizzate nella sparatoria, ma Lanyon le ha descritte come armi lunghe. La polizia specializzata ha localizzato un veicolo a Bondi Beach nel quale si trovano diversi ordigni esplosivi improvvisati. Lanyon afferma che in questo momento sul posto è presente un'unità di soccorso per lo sminamento, impegnata a lavorare sul veicolo.
La polizia di Sydney, inoltre, sta indagando per verificare se ci sia un terzo aggressore. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud ha affermato anche di aver autorizzato poteri speciali per garantire che, se ci fosse un terzo aggressore - "e stiamo indagando al momento" - la polizia sia in grado di impedirgli di agire. Un alto funzionario delle forze dell'ordine di Sydney ha confermato che uno degli uomini armati entrati in azione a Bondi Beach si chiamava Naveed Akram di Bonnyrigg e viveva nella zona sud-occidentale di Sydney.