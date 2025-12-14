Sparatoria Sydney, polizia conferma: "Indagini condotte da antiterrorismo"

La polizia di Sydney, inoltre, sta indagando per verificare se ci sia un terzo aggressore. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud ha affermato anche di aver autorizzato poteri speciali per garantire che, se ci fosse un terzo aggressore - "e stiamo indagando al momento" - la polizia sia in grado di impedirgli di agire. Un alto funzionario delle forze dell'ordine di Sydney ha confermato che uno degli uomini armati entrati in azione a Bondi Beach si chiamava Naveed Akram di Bonnyrigg e viveva nella zona sud-occidentale di Sydney.