Sparatoria Sydney, Netanyahu: "Le politiche di Canberra alimentano l'antisemitismo"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che le politiche del governo australiano, tra cui il riconoscimento di uno Stato palestinese, incoraggiando "l'odio contro gli ebrei che ora infesta le vostre strade". "L'antisemitismo è un cancro. Si diffonde quando i leader restano in silenzio. Bisogna sostituire la debolezza con l'azione", ha affermato Netanyahu, citato dal quotidiano "The Times of Israel".
Parlando poche ore dopo la sparatoria avvenuta durante una festa ebraica nei pressi della spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, il premier israeliano ha affermato di aver inviato ad agosto una lettera al premier australiano Anthony Albanese in cui accusava Canberra di "gettare benzina su questo incendio antisemita". Netanyahu ha definito l'episodio "terribile" e un "omicidio a sangue freddo", sottolineando che il numero delle vittime "purtroppo aumenta di minuto in minuto".
"Ci troviamo in una battaglia contro l'antisemitismo globale e l'unico modo per combatterlo è denunciarlo e contrastarlo", ha proseguito il premier israeliano, aggiungendo che il Paese ebraico continuerà a farlo con le proprie forze di sicurezza e con il sostegno del governo e della popolazione. "Non ci arrenderemo, non abbasseremo la testa, continueremo a combattere come hanno fatto i nostri antenati", ha concluso.