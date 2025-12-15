Sparatoria Sydney, Australia sotto shock

A Bondi Beach si portano fiori e candele, mentre le bandiere dell'Australia scendono a mezz'asta e la polizia presidia ogni angolo nevralgico della città. Una nazione sotto shock, ferita a morte dopo la sparatoria sulla spiaggia più famosa del Paese. Almeno 15 vittime - 16 incluso uno degli attentatori - tra i 10 e gli 87 anni, e 38 feriti, ancora ricoverati negli ospedali. La strage più grave degli ultimi trent'anni, nel giorno in cui si celebrava l'inizio di Hannukah, la festa delle luci ebraica. Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare, il peggior massacro antisemita al di fuori di Israele.