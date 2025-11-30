Sparatoria in California, quattro morti e oltre dieci feriti

Sparatoria in una sala di ricevimento durante una festa di compleanno. Quattro i morti, almeno 10 i feriti, tra loro anche bambini trasportati in ospedale. É accaduto in California, a Stockton, 150 km a est di San Francisco. Il killer è ancora in fuga, ha confermato il procuratore distrettuale. Al momento non si conosce il movente ma secondo un’indagine preliminare delle autorità si sarebbe trattato di un attacco mirato. "Vediamo bambini ricoperti di sangue, intervenite" ha detto un testimone al telefono con il 911. Intorno alle 18:30 di ieri il servizio per il pronto intervento è stato inondato di chiamate che parlavano di spari e feriti su Lucile Avenue, nel nord della città.