Mondo
L'ENNESIMA STRAGE AMERICANA

Sparatoria alla Brown University: la polizia appostata

Le forze dell'ordine schierate sul luogo dell'assalto all'Università americana: tensione altissima

14 Dic 2025 - 01:12
01:24 
brown
sparatoria
mass shooting