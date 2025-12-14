Sparatoria a Bondi Beach, la testimonianza di due italiani: "Così ci siamo salvati"

"Io e la mia coinquilina - aggiunge Letizia Prete - eravamo a fare una passeggiata di fianco alla spiaggia della strage, quando abbiamo cominciato a sentire gli spari. Non capivamo, c'era in confusione, gente che scappava, ci siamo riparate in un locale e da lì abbiamo visto tutto". Accanto a lei c'è il suo coinquilino, un altro italiano, Riccardo Gambarin, a Sydney da due mesi. Che racconta: "Alle 17 stavo lavorando in un ristorante italiano quando all'improvviso c'è stata gente che si alzava e scappava. Non capivano perché e siamo rimarti all'interno del ristorante al riparo. Impossibile immaginare cosa avesse scatenato il panico. Questo è un posto che trasmette tranquillità, non potevamo aspettarci una cosa del genere".