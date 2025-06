Spagna, un milione di persone al pellegrinaggio della Vergine del Rocío

In Spagna circa un milione di persone ha partecipato al pellegrinaggio annuale in onore della Vergine del Rocío, un'icona cattolica della Vergine Maria. La venerazione della Vergine del Rocío è una tradizione che risale alla scoperta di un'icona nei pressi di El Rocío, nella regione meridionale dell'Andalusia, alla fine del XIII secolo. Nel tempo è diventato uno dei pellegrinaggi cattolici più grandi e singolari al mondo. Con i volti, i cappelli e gli abiti da flamenco ricoperti di polvere, centinaia di pellegrini si sono radunati intorno a un carro trainato da buoi con la loro icona della Vergine Maria dopo aver camminato a piedi, a cavallo e su carri per quasi 12 ore lungo strade sterrate. Il festoso flamenco si è interrotto, le onnipresenti bottiglie di birra e i bicchieri di vino sono stati posati e i fedeli cattolici hanno recitato il rosario serale sotto i pini nella landa selvaggia a pochi chilometri dal villaggio di El Rocío.