Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
PAROLE FORTI

Spagna, Sanchez annuncia misure contro Israele: "Sta sterminando un popolo"

Il leader ha spiegato che tra le misure si prevede un decreto legge per l'embargo delle armi allo Stato ebraico

08 Set 2025 - 12:11
01:27 

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato una serie di misure contro Israele volte a fermare il "genocidio a Gaza". Il leader, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, ha spiegato che tra le misure si prevede un decreto legge per l'embargo delle armi allo Stato ebraico, nonché il divieto di scalo nei porti o di transito nello spazio aereo spagnolo per navi o aerei che trasportano armi o carburante destinati all'esercito israeliano. Quello che Israele sta facendo a Gaza "non è difendersi e non è neanche attaccare, è sterminare un popolo indifeso e violare tutte le leggi del diritto umanitario".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri