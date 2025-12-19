Spagna, primo volo da solista per la principessa Leonor

La figlia del re Felipe VI e della regina Letizia pilota un Pilatus PC-21
Primo volo da solista per la principessa Leonor di Borbone, erede al trono di Spagna. Nel suo quarto mese di formazione all'Accademia Generale dell'Aeronautica e dello Spazio di San Javier, nella provincia di Murcia, la figlia del re Felipe VI e della regina Letizia ha pilotato da sola l'aereo da addestramento Pilatus PC-21. Le immagini e il video del volo sono state diffuse sui social della Casa reale spagnola.
La principessa, sottolinea la Zarzuela, "ha seguito un programma intensivo di istruzione finalizzato all'acquisizione di conoscenze aeronautiche e all'apprendimento del pilotaggio del Pilatus PC-21. Per poter volare da sola ha superato la formazione teorica corrispondente, nonché le sessioni di simulatore e i voli di addestramento previsti dal piano didattico".