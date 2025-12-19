Spagna, primo volo da solista per la principessa Leonor

Primo volo da solista per la principessa Leonor di Borbone, erede al trono di Spagna. Nel suo quarto mese di formazione all'Accademia Generale dell'Aeronautica e dello Spazio di San Javier, nella provincia di Murcia, la figlia del re Felipe VI e della regina Letizia ha pilotato da sola l'aereo da addestramento Pilatus PC-21. Le immagini e il video del volo sono state diffuse sui social della Casa reale spagnola.