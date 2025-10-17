Spagna, Picasso scomparso nel viaggio Madrid-Granada

Picasso è una passione per gli amanti dell'arte e in più di un'occasione in passato le tele dell'artista di Malaga sono state oggetto di furto, in alcuni casi sparendo nel nulla. E' accaduto di nuovo a Granada, in Spagna, dove non si hanno più tracce della "natura morta con chitarra", risalente al 1919, realizzata mediante la tecnica gouache e matita su carta. L'opera appartenente a un collezionista privato che l'aveva acquistata per circa 60mila euro, ma che secondo gli esperti varrebbe fino a 10 volte tanto, sarebbe dovuto essere esposta in questi giorni - e fino al prossimo 11 gennaio - presso il centro culturale di granada. Peccato che il piccolo quadro, appena 13 cm per 10, non sia mai arrivato a destinazione: l'unico di un carico di 50 tele partite da Madrid.