Spagna, marea arancione in 40 città contro caro affitti e overtourism

Il messaggio dei manifestanti è chiaro, come scritto anche sugli striscioni: "Abbiamo diritto a una casa a un giusto prezzo". Il movimento era nato nel 2023 a Tenerife dove i residenti erano scesi in strada per chiedere un modello di turismo sostenibile e denunciare la mancanza di soluzioni abitative. Un problema sentito da molti spagnoli dato che poco meno della metà delle famiglie in affitto spende il 40% del suo reddito per pagare il canone di locazione.