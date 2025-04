Spagna, le immagini aeree del blackout: traffico in tilt e trasporti bloccati

In Spagna torna la normalità dopo i disagi per il blackout di lunedì 28 aprile. "Dopo una notte intensa, è stato possibile ripristinare il 99,95% della domanda energetica e il 100% delle sottostazioni della rete di trasporto sono state rimesse in funzione", ha annunciato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in un post su X pubblicato poco prima di una nuova riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. "Ringraziamo tutti i cittadini per aver dato ancora una volta prova di responsabilità e civismo", ha concluso Sanchez. Nella clip le immagini aeree del blackout di lunedì diffuse dalla polizia spagnola.