c'è una vittima

Spagna, incendio vicino a Madrid: le fiamme nel comune di Tres Cantos

Si sono propagate rapidamente a causa del forte vento

12 Ago 2025 - 13:54
01:26 

Un uomo è morto nell'incendio scoppiato ieri sera nel comune di Tres Cantos vicino a Madrid. Aveva ustioni sul 98% del corpo. L'uomo è deceduto all'ospedale La Paz, dove era stato trasportato d'urgenza in elicottero dopo essere stato soccorso dai servizi di emergenza in una delle abitazioni del complesso residenziale Soto de Viñuelas. Roghi stanno colpendo la Spagna in diverse regioni. Le fiamme a Tres Cantos sono divampate verso le 19:45 di lunedì e si sono propagate rapidamente a causa del forte vento. L'incendio è ancora attivo ma i vigili del fuoco e i militari dell'unità di emergenza sono riusciti a circoscriverlo. Le fiamme hanno bruciato finora circa mille ettari e hanno costretto all'evacuazione di 180 persone da tre complessi residenziali.

