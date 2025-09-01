Spagna, imbrattata la facciata della Sagrada Familia: fermate 2 attiviste clima

Due attiviste per il clima del gruppo Futuro Vegetal sono state fermate dalle guardie di sicurezza della Sagrada Familia a Barcellona dopo avere lanciato polvere colorata contro la facciata dell'edificio storico, per protestare contro gli incendi di quest'estate. Secondo il collettivo, i governi regionali e centrali hanno la responsabilità di dare "priorità all'investimento di denaro pubblico negli allevamenti piuttosto che alla protezione delle persone che hanno perso la loro casa negli incendi". Le attiviste chiedono che si smetta di sovvenzionare "industrie ecocide con le nostre tasse" e che i fondi pubblici siano destinati a lavoratori essenziali come vigili del fuoco o operatori sanitari.