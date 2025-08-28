Logo Tgcom24
L'INCONTRO CON I POMPIERI

Spagna, il re Felipe e la regina Letizia visitano i luoghi colpiti dagli incendi

I reali hanno incontrato vigili del fuoco, ufficiali della Guardia Civil, militari e altri elementi chiave che hanno preso parte alla lotta contro gli incendi boschivi in diverse regioni spagnole

28 Ago 2025 - 13:44
01:11 

Il re di Spagna ha iniziato una visita di tre giorni in alcune delle aree più colpite dagli incendi che il Paese ha vissuto nelle ultime settimane. Il re Felipe VI, accompagnato dalla regina Letizia, ha incontrato vigili del fuoco, ufficiali della Guardia Civil, militari e altri elementi chiave che hanno preso parte alla lotta contro gli incendi boschivi in diverse regioni spagnole.

spagna

