Spagna, il re Felipe e la regina Letizia visitano i luoghi colpiti dagli incendi

Il re di Spagna ha iniziato una visita di tre giorni in alcune delle aree più colpite dagli incendi che il Paese ha vissuto nelle ultime settimane. Il re Felipe VI, accompagnato dalla regina Letizia, ha incontrato vigili del fuoco, ufficiali della Guardia Civil, militari e altri elementi chiave che hanno preso parte alla lotta contro gli incendi boschivi in diverse regioni spagnole.